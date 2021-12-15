Книгу Абая «Слова назидания» впервые издали на трех языках
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном КГУ «Централизованная библиотечная система» акимата города Нур-Султана прошла презентация книги великого казахского поэта и философа Абая «Слова назидания» («Қара сөздер», Ghaqliya «Words of Edification»). Об этом сообщает пресс-служба акимата города, передает МИА «Казтинформ».
Книга мудрых мыслей «Слова назидания» Абая является продолжением серии книг классиков казахских писателей, выпускаемой Международным казахским ПЕН-клубом под общим названием «Мы – казахи...». За последние годы Международный казахский ПЕН-клуб организовал художественный перевод и издание в США и Англии более десяти книг казахских классиков.
Это произведение Абая впервые издается на трех языках. Международный казахский ПЕН-клуб вложил немало сил и творческих усилии в новый перевод этого гениального литературного памятника на русский и английский языки.
Проект удалось воплотить в реальность благодаря усилиям президента Международного казахского ПЕН клуба Бигельды Габдуллина.
Перевод и издание данного произведения стал возможным благодаря поддержке акимата города Нур-Султана и КГУ «Централизованная библиотечная система». Сам художественный перевод на русский язык осуществлен поэтом Ерболом Жумагулом.
Автором перевода на английский язык является известный английский переводчик Саймон Гейган. Художественное оформление и дизайн осуществлены Мадиной Ниязбаевой и Бибигуль Дуйсетай.
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