Книгу Абая на узбекском языке презентовали в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте прошла презентации книги «Слова назидания Абая» (Абай Қора Сўз)» на узбекском языке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Презентация книги, приуроченная к 175-летию Абая, прошла в здании Посольства РК в Узбекистане.

Организаторами проекта выступили Посольство Казахстана в Узбекистане и Международная Тюркская академия.

Выступая на мероприятии, посол РК Дархан Сатыбалды отметил, что наши страны тесно сплетены культурными и историческими связями и подобные мероприятия внесут позитивный вклад в развитие взаимодействия между двумя государствами.

«Творческое наследие великого поэта необходимо бережно хранить, так как произведения Абая вдохновляют молодое поколение на служение своему народу, поддерживают в нем стремление к просвещению, знаниям, к развитию наций через культуру и сближают народы», - отметил казахстанский дипломат.

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие председатель узбекско-казахского культурного центра, представитель Министерства образования Республики Узбекистан, представители СМИ и видный писатель-переводчик, член Союза писателей Узбекистана Козокбой Йулдошев.