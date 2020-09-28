Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Книгу Абая на узбекском языке презентовали в Ташкенте

Автор:  
Мирас Куандыков
28 Сентября 2020, 22:20
Книгу Абая на узбекском языке презентовали в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте прошла презентации книги «Слова назидания Абая» (Абай Қора Сўз)» на узбекском языке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Презентация книги, приуроченная к 175-летию Абая, прошла в здании Посольства РК в Узбекистане.

Организаторами проекта выступили Посольство Казахстана в Узбекистане и Международная Тюркская академия.

Выступая на мероприятии, посол РК Дархан Сатыбалды отметил, что наши страны тесно сплетены культурными и историческими связями и подобные мероприятия внесут позитивный вклад в развитие взаимодействия между двумя государствами.

«Творческое наследие великого поэта необходимо бережно хранить, так как произведения Абая вдохновляют молодое поколение на служение своему народу, поддерживают в нем стремление к просвещению, знаниям, к развитию наций через культуру и сближают народы», - отметил казахстанский дипломат.

photo

photo

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие председатель узбекско-казахского культурного центра, представитель Министерства образования Республики Узбекистан, представители СМИ и видный писатель-переводчик, член Союза писателей Узбекистана Козокбой Йулдошев.

photo

photo

photo


Узбекистан   Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку