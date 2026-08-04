Книги Стивена Кинга и Чака Паланика попали под маркировку в России

Российский книжный союз обновил перечень произведений, которые должны сопровождаться специальной маркировкой из-за упоминаний наркотических средств. В список вошли роман Энтони Берджесса «Заводной апельсин», книги Стивена Кинга, Говарда Лавкрафта, Чака Паланика и ряда других авторов, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Российский книжный союз (РКС) расширил перечень литературы, подлежащей обязательной маркировке в соответствии с законодательством о наркотических средствах.

Среди новых произведений, включенных в список, роман Энтони Берджесса «Заводной апельсин». Маркировке также подлежат книги Стивена Кинга «Доктор Сон» и «Ночные кошмары и фантастические видения», произведение Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху», романы Чака Паланика «Удушье» и «Рождение звука», биография «Виктор Цой. Жизнь и Кино» Виталия Калгина, «Аполло» Виктора Пелевина и другие издания.

Первую версию перечня РКС опубликовал ранее. Тогда в него вошло около тысячи произведений. Список обновляется каждую неделю и уже включает книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Татьяны Устиновой, Натальи Нестеровой, Дины Рубиной, а также зарубежных авторов — Стивена Кинга, Карлоса Кастанеды, Чака Паланика, Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека и Дэниела Киза.

Изменения связаны с поправками в российский закон о наркотических средствах, вступившими в силу 1 марта 2026 года. Согласно новым требованиям, произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков как элемент художественного замысла, должны распространяться со специальным предупреждением. Оно включает изображение восклицательного знака и антинаркотическую надпись.

Перечень РКС открыт для участников рынка и используется издателями, книжными магазинами, библиотеками и другими организациями для соблюдения требований закона. Книги включают в список по заявлению правообладателей после подтверждения наличия соответствующих упоминаний.

Ранее на российских маркетплейсах и в электронных библиотеках появились предупреждения о наркотиках в произведениях классиков литературы, включая Пушкина, Гоголя и Булгакова.