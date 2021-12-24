Книги Низами Гянджеви, Алишера Навои и Юнуса Эмре презентовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась презентация книг Низами Гянджеви, Алишера Навои, Юнуса Эмре, изданных Международной Тюркской академией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международная Тюркская академия провела конференцию «Созвездия Востока», посвященную 880-летию со дня рождения классиков тюркской народной литературы Низами Гянджеви, 580-летию со дня рождения Алишера Навои и 700-летию со дня кончины Юнуса Эмре.

Как отметил в своем слове председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, 2021 год – знаковый для многих стран тюркского мира. В этом году отмечались юбилеи таких поэтов-классиков тюркских народов, как 880-летие Низами Гянджеви, 580-летие Алишера Навои, 700-летие со дня кончины Юнуса Эмре, а также 175-летие со дня рождения великого жырау Жамбыла Жабаева. По инициативе академии были выпущены сборники произведений ряда этих авторов на нескольких языках. Впервые была издана книга стихов Юнуса Эмре на казахском языке.

Маулен Ашимбаев добавил, что в юбилейный год был переиздан Коран 1000-летней давности, переведенный на древнетюркский язык. Спикер Сената поблагодарил переводчиков книг за огромный труд и отметил важность продолжения работ в этом направлении.

«Мир во многом воспринимает духовный потенциал тюркских народов через наших великих личностей, их труды и произведения. Наследие наших великих мыслителей, поэтов, ученых обладает созидательной силой и служит золотым мостом, соединяющим тюркские народы. Поэтому мы должны издавать, переводить и изучать их наследие», - отметил Маулен Ашимбаев в ходе мероприятия.

Спикер Сената подчеркнул, что презентованные сегодня книги, направленные на укрепление единства тюркоязычных стран, также поспособствуют возрождению национального сознания.

Знаменитые саги Низами Гәнжауи «Семь красавиц» и «Лейли-Меджнун» были опубликованы в полном варианте в переводах выдающихся поэтов казахского народа, таких как Таир Жароков, Касым Аманжолов, Жакан Сыздыков, Дихан Абилов, Такен Алимкулов. В уникальное издание вошли также произведения известного азербайджанского художника Фахраддина Али Валиоглу.

При поддержке Международной Тюркской академии произведения выдающегося турецкого поэта Юнуса Эмре впервые были изданы в виде отдельного сборника в версии литературно-художественных переводов известного казахстанского поэта Светкали Нуржана.

Тюркская академия разработала полный сборник стихов Алишера Навои, переведенных на азербайджанский язык. Перевод произведений на азербайджанский язык осуществил известный азербайджанский ученый, профессор, доктор Рамиз Аскеров. Вместе с тем, впервые на казахский язык при поддержке Академии был переведен и издан труд Алишера Навои «Мухакамату-л-лугатайн».