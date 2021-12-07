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Книги художника Ералы Оспанова об искусстве номадов презентовали в Алматы

7 Декабря 2021 14:30
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Книги художника Ералы Оспанова об искусстве номадов презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В государственном музее искусств имени А. Кастеева состоялась презентация книг Ералы Оспанова «Этнографический атлас казахского орнамента» и «Кошетер. Казахи - искусство номадов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В своих трудах художник-график Ералы Оспанов, последовательно освещая культурно-историческую историю саков, гуннов, древних тюрков, кыпчаков в изучении этапов становления и развития национального искусства казахского народа, подчеркивает связь с орнаментами казахско-киргизских, каракалпакских, ногайских, туркменских и других народов.

«В своих работах автор описывает традиционный вариант каждого национального изделия, способы их обработки, создания, художественного оформления. Всесторонне исследует их не только как художник, но и как этногроф, историк, искусствовед, культуролог, философ, лингвист.

Издания Ералы Оспанова пробуждают интерес у читателей к народному искусству, его истокам. Ведь в книгах автора рассказывается о зарождении орнаментов, о легендах, пословицах, связанных с ремеслом», - рассказала руководитель отдела музейной педагогики и проектной деятельности ГМИ РК имени А. Кастеева Гульнар Жуваниязова.

В книге «Этнографический атлас орнаментов казахского народа», представленной на презентации, художник глубоко изучил происхождение орнаментов, их виды, символику, смысловое значение использованных в оформлении национальных изделий (войлок, вышивка, текстиль, дерево, кожа, ювелирные изделия, архитектура), сложившихся с древних времен.

«Особенность этой книги в том, что автор впервые приводит полную таблицу перечней наименований элементов орнамента, в которой содержится более 1000 наименований мотивов в сложных композициях. А в альбоме «Кошетер. Казахи - искусство номадов» автор рассмотрел все виды национальных изделий, популяризирующих бытие, духовную культуру, мировоззрение кочевников, наших предков», - отметила представитель музея искусств Гульнар Жуваниязова.

Также в альбоме представлены уникальные традиционные образцы ценных экспонатов ручной работы, хранящихся сегодня в музеях Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежья, старинные фотографии, прославляющие творчество мастеров.


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#Алматы   #Культура   #История Казахстана  
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Автор:

Гульзат Сахова

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