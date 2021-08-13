Книги Абая переданы в фонд Королевской библиотеки Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – По случаю Дня Абая Посольство Казахстана в Бельгии передало в Фонд крупнейшей в Бельгии Королевской библиотеки сборники «Слов назидания» великого казахского поэта, композитора, просветителя, мыслителя Абая Кунанбаева на французском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Бельгийской стороне была также представлена информация о жизни основоположника казахской письменной литературы Абая и его ценностях, которые схожи с ценностями знаменитого бельгийского поэта Гидо Гезелля.

Для большего охвата читательской аудитории «Слова назидания» на французском языке были также переданы в дар муниципальным библиотекам и школам Брюсселя.

Королевская библиотека Бельгии была основана в 1837 г. и является самой большой библиотекой в стране. Коллекция библиотеки насчитывает более 6 млн. томов, расположенных на 17 этажах.