Книги Абая передали крупнейшей научной библиотеке Словакии

БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ - В канун 178-й годовщины со дня рождения Абая Құнанбайұлы состоялась официальная церемония передачи книг великого казахского философа, поэта и просветителя в дар Университетской библиотеке столицы Словакии, прередает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в Словацкой Республике.

На церемонии передачи книг Посол Казахстана Толежан Барлыбаев отметил глобальное значение духовного наследия Абая, творчество которого стало камертоном высоких идеалов нравственности и гуманизма. Подчеркнута актуальность изучения мира Абая в свете цивилизационных вызовов, брошенных человечеству в ХХI веке.

Дипломат выразил надежду, что коллекция книг Абая, изданных на словацком и английском языках, представит интерес для широкого круга читателей.

Университетская библиотека Братиславы (ULB) – старейшая, самая большая и посещаемая библиотека в Словакии. Основанная в 1919 году она долгое время являлась Словацкой национальной библиотекой, книжный фонд которой превысил 2,5 миллиона изданий.

Помимо классических изданий, в коллекцию входят научно-исследовательские труды и диссертации, электронные документы, библиографические статьи, серия индекса научного цитирования, а также база данных PROQUEST включающая 1100 наименований периодических изданий.