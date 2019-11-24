Книги Абая и Пушкина любят читать в павлодарской колонии

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Уголки автора устроили для осуждённых павлодарской колонии, интересующихся творчеством Абая и Пушкина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Более тысячи экземпляров книг переданы в библиотеку учреждения АП-162/4 департамента уголовно-исправительной системы Павлодарской области из областной библиотеки имени С. Торайгырова. Осужденные обратились к администрации с просьбой организовать библиовечер в честь такого события», - рассказали в пресс-службе департамента УИС по Павлодарской области.





По распорядку дня этой колонии после 22:00 у осуждённых – отбой, поэтому с 19:00 до 21:00 желающие могли посетить библиотеку и почитать произведения любимого автора, рассказали в ДУИС.

«Для тех, кто интересуется творчеством Абая и Пушкина, были организованы уголки автора. Вновь полученные книги разных жанров осуждённые читали с интересом, библиотека давно не пополнялась свежими изданиями», - подчеркнули в ведомстве.





За весь вечер библиотеку посетили более 50 осужденных. К слову, в этом учреждении спросом пользуются научная литература, поэзия и классика.

«В учреждении максимальной безопасности отбывают наказание люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. Соответственно, у них - немалые сроки наказания. Украсить будничный вечер решили вот таким мероприятием. Время выбрали наиболее подходящее для всех желающих, ведь именно в духовном обогащении особенно нуждаются люди, переступившие закон», - сообщили в пресс-службе ведомства.





Фото пресс-службы ДУИС по Павлодарской области.