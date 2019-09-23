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Книга «Ұлы Дала тарихы» получила награду на «Card Couture Award-2019»

23 Сентября 2019 16:02
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Книга «Ұлы Дала тарихы» получила награду на «Card Couture Award-2019»

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Книга «Ұлы Дала тарихы» об истории нескольких тысячилетий Великой степи получила высшую награду на «Card Couture Award-2019» в Праге. Это одна из престижных премий в Европе, которую ежегодно присуждают в семи номинациях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд Первого Президента РК – Елбасы.

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По словам организаторов, на церемонию вручения премии в этом году от имени издательских домов было подано более 100 заявок. Благодаря содержательности книги, высокой оценке материалов, использованных при ее создании, интересному построению, «Ұлы Дала тарихы» стала победителем в номинации «Лучшая книга».


«Ұлы Дала тарихы» написана по заказу Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. В ее основе лежит книга Нурсултана Назарбаева «В потоке истории». Материал собирался в течение 10 лет. Нам удалось проиллюстрировать историю Великой степи за несколько тысячелетий. Там не только история одной страны - Казахстана, но и в целом история Великой степи – о народах, племенах, великих культурах, которые здесь существовали», - отметил известный издатель Берик Барысбеков, который со своей командой занимался выпуском книги.


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Ключевые слова: Культура,
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