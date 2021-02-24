Книга Сауле Досжан «Ауылдан шыққан миллионер» презентована в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация книги для юношества «Ауылдан шыққан миллионер» («Миллионер из ауыла») писательницы, заслуженного деятеля РК Сауле Досжан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Книга издана при поддержке Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость превыше всего», опубликованной в газете «Егемен Қазақстан», отмечал, что нужно издавать и распространять больше хороших книг казахских писателей для детей. Глава государства своевременно обратил внимание на этот вопрос. В казахском художественном слове была сильная традиция детской литературы. Даже в нашей устной литературе есть множество прекрасных вещей, способствующих развитию детей. Разве не писали шедевров детской литературы Бердибек Сокпакбаев, Отебай Турманжанов, Кадыр Мырзалиев, Калкаман Абдыкадыров, Ануарбек Дуйсенбиев и другие литераторы? Возникает закономерный вопрос: почему теперь эта традиция прервалась? Партия «Ауыл» одной из первых присоединилась к этой инициативе, издала книгу Сауле Досжан «Ауылдан шыққан миллионер» и устроила презентацию произведения», – сказал председатель партии «Ауыл» Али Бектаев.

По его словам, такие миллионеры, как герой повествования Жомарт, вышли из каждого аула. Но их история полная трудностей и приключений не описана в виде художественного произведения.

Председатель партии отметил, что Сауле Досжан создала собирательный образ таких миллионеров, вышедших из аула. В книге мастерски изложены мотивационные сюжеты, нужные сегодняшней молодежи, как воздух – с ранних лет приучаться к труду, понимать требования современности и благодаря этому добиваться поставленных целей.

Депутат Сената Парламента РК, известный публицист Нурторе Жусуп отметил, что такие произведения очень нужны сегодня, потому, что они дают ответы на запросы юных читателей.

«Я обдумывала эту тему около 10 лет. На конкурсе «Алтын калам» это произведение собрало 41 тысячу голосов. Не стало победителем, но пользовалось вниманием общественности. В тот момент господин Али заметил произведение на сайте и предложил издать в виде книги. За это я, конечно, очень благодарна. Жомарт – очень близкий для меня персонаж. Потому что моя мечта – чтобы казахские дети были похожи на Жомарта. Все сельские дети испытывают трудности, там сложная социальная ситуация. Но у этих детей должна быть надежда, кто-то должен им эту надежду внушить. Национальная библиотека в этом году уделила внимание детской литературе, для нее выделен специальный угол. В этом году я пишу только произведения для детей. Сейчас работаю над романом о Жаксылыке Ушкемпирове «Біртуар», – сказала автор книги Сауле Досжан.

Книга «Ауылдан шыққан миллионер» издана тиражом 1 000 экземпляров, она не поступит в продажу. 100 экземпляров книги передано в Национальную библиотеку, остальное будет распространено безвозмездно по сельским библиотекам.