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Книга Президента Казахстана «Эра независимости» издана на боснийском языке

25 Декабря 2018 05:11 66
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Книга Президента Казахстана «Эра независимости» издана на боснийском языке

САРАЕВО. КАЗИНФОРМ - В столице Боснии и Герцеговины - городе Сараево состоялась презентация книги Президента Казахстана Н.Назарбаева «Эра независимости», изданной на боснийском языке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

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В мероприятии, организованной посольством Казахстана в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Черногории, приняли участие представители общественно-политических, деловых и академических кругов, дипломаты и журналисты, а также студенты и молодежь.

Посол Казахстана ТолежанБарлыбаев подчеркнул, что книга «Эра независимости» представляет собой фундаментальную и всеобъемлющую характеристику всех этапов строительства независимого Казахстана, отражая масштабы и глубину государственных реформ, преодоление сложнейших вызовов на пути к созданию уникальной и успешной казахстанской модели развития. Дипломат выразил уверенность, что летопись независимости, написанная ее созидателем и архитектором Нурсултаном Назарбаевым, представит интерес для самого широкого круга читателей.

Боснийский общественный деятель, профессор Хильмия Байгорич, редактировавший перевод издания, выразил глубокое восхищение содержанием книги и деятельностью Лидера РК. Он отметил, что «Президент Н. Назарбаев возглавил страну в сложный исторический период кризиса и разрухи, но сумел инициировать и успешно претворить в жизнь масштабные государственные и экономические реформы, кардинально изменившие облик страны». Важнейшим качеством Лидера Казахстана ученый назвал ответственность за судьбу страны и ее народа. «Благодаря Нурсултану Назарбаеву Казахстан успешно преодолел все трудности на пути к независимости, сохранив мир и согласие в многонациональном обществе», - выразил свое мнение профессор.

Книга Президента Казахстана «Эра независимости» издана на боснийском языке 

Почетный консул РК АмельДиздаревич, при содействии которого была издана книга, также дал высокую оценку историческому вкладу Президента Казахстана в строительстве нового государства.

«Нурсултан Назарбаев принял на себя весь груз ответственности и, подобно основателям Казахского ханства Жанибеку и Керею, уверенно повел казахстанцев в лучшее будущее. Н. Назарбаев как автор новейшей истории казахского народа, входит в число самых выдающихся мировых политических лидеров ХХ-ХI веков, и я горжусь тем, что причастен к изданию книги «Эра независимости», - отметил А.Диздаревич. Он также рассказал о личных впечатлениях жизни в Казахстане и глубоком восприятии масштабов перемен в стране.

Презентация книги «Эра независимости», прошедшая в замке Музея первого Президента Боснии и Герцеговины, получила широкий резонанс среди общественности и средств массовой информации. Посольство Казахстана направит подарочные издания книги в общественные и университетские библиотеки Боснии и Герцеговины. 

 

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК, Президент Казахстана,
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