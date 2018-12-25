Книга Президента Казахстана «Эра независимости» издана на боснийском языке

САРАЕВО. КАЗИНФОРМ - В столице Боснии и Герцеговины - городе Сараево состоялась презентация книги Президента Казахстана Н.Назарбаева «Эра независимости», изданной на боснийском языке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В мероприятии, организованной посольством Казахстана в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Черногории, приняли участие представители общественно-политических, деловых и академических кругов, дипломаты и журналисты, а также студенты и молодежь.

Посол Казахстана ТолежанБарлыбаев подчеркнул, что книга «Эра независимости» представляет собой фундаментальную и всеобъемлющую характеристику всех этапов строительства независимого Казахстана, отражая масштабы и глубину государственных реформ, преодоление сложнейших вызовов на пути к созданию уникальной и успешной казахстанской модели развития. Дипломат выразил уверенность, что летопись независимости, написанная ее созидателем и архитектором Нурсултаном Назарбаевым, представит интерес для самого широкого круга читателей.

Боснийский общественный деятель, профессор Хильмия Байгорич, редактировавший перевод издания, выразил глубокое восхищение содержанием книги и деятельностью Лидера РК. Он отметил, что «Президент Н. Назарбаев возглавил страну в сложный исторический период кризиса и разрухи, но сумел инициировать и успешно претворить в жизнь масштабные государственные и экономические реформы, кардинально изменившие облик страны». Важнейшим качеством Лидера Казахстана ученый назвал ответственность за судьбу страны и ее народа. «Благодаря Нурсултану Назарбаеву Казахстан успешно преодолел все трудности на пути к независимости, сохранив мир и согласие в многонациональном обществе», - выразил свое мнение профессор.





Почетный консул РК АмельДиздаревич, при содействии которого была издана книга, также дал высокую оценку историческому вкладу Президента Казахстана в строительстве нового государства.

«Нурсултан Назарбаев принял на себя весь груз ответственности и, подобно основателям Казахского ханства Жанибеку и Керею, уверенно повел казахстанцев в лучшее будущее. Н. Назарбаев как автор новейшей истории казахского народа, входит в число самых выдающихся мировых политических лидеров ХХ-ХI веков, и я горжусь тем, что причастен к изданию книги «Эра независимости», - отметил А.Диздаревич. Он также рассказал о личных впечатлениях жизни в Казахстане и глубоком восприятии масштабов перемен в стране.

Презентация книги «Эра независимости», прошедшая в замке Музея первого Президента Боснии и Герцеговины, получила широкий резонанс среди общественности и средств массовой информации. Посольство Казахстана направит подарочные издания книги в общественные и университетские библиотеки Боснии и Герцеговины.