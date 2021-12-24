Книга о музыканте Мейирхане Адамбекове вышла в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде презентовали книгу памяти заслуженного деятеля Казахстана Мейирхана Адамбекова. Издание «Ән – ғұмыр» («Песня – жизнь») рассказывает о жизни и творчестве музыканта, покорившего сердца казахстанцев своим голосом и виртуозной игрой на домбре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Книга рождена в ходе совместной работы друзей и родственников Адамбекова. Каждый из них поделился своими воспоминаниями о музыканте.

С выпуском книги участников мероприятия поздравил секретарь Карагандинского городского маслихата Кудайберген Бексултанов. Он был лично знаком с Мейирханом Адамбековым и не раз обсуждал с ним вопросы, касающиеся культурной жизни области.

«О Мейирхане Адамбекове можно говорить долго, ведь он по-настоящему выдающаяся личность. Для подрастающего поколения он являлся и является примером», – сказал Кудайберген Бексултанов.

Мейирхан Адамбеков – уроженец села Томар Каркаралинского района. Окончил Алматинскую эстрадно-цирковую студию. Был солистом Концертного объединения имени Кали Байжанова и заведующим отделом народной песни колледжа искусств имени Таттимбета.