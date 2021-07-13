Книга казахского писателя Дулата Исабекова впервые издана на шведском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2019 года шведское издательство Gün Publishing House и Hertfordshire Press (UK) занималось переводом произведений Дулата Исабекова на шведский язык и подготовкой книги «Brännande Sol, Isande Vind, Levande Stäpp» к изданию и распространению в Швеции, в Лондоне и по всей Евразии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Hertfordshire Press.

Дулат Исабеков - писатель, драматург, первый лауреат Государственной премии независимой Республики Казахстан, автор более двадцати пьес.

В 2022 году к списку стран, где будут поставлены пьесы, добавится и Австралия, благодаря совместному сотрудничеству с Евразийской творческой Гильдий (Лондон).

В книгу «Brännande Sol, Isande Vind, Levande Stäpp» входит пять широко известных повестей и два рассказа на шведском языке, которые одновременно похожи и разные по своему содержанию и основной мысли автора. На протяжении всей книги раскрывается тема любви, противостояния нежности и грубости, ценность традиций, рассказывается о жестокой схватке зла и добра, а повести «Гаухар тас» описывается не совсем веселая жизнь беззащитного простого казаха в прошлом веке.

В повести «Мы не знали войны», изданной отдельной книгой в Лондоне, трогательно рассказывается о трудных судьбах аульных детей во время Второй Мировой войны. «Транзитный пассажир» - широко известная повесть о судьбах двух пожилых людей (мужчины и женщины) в современном Казахстане. Именно инсценировки этой повести были поставлены на сценах многих театра, в том числе и в Лондоне.

Рассказы «Каблан», «Безумец в простреленной шинели» повествуют о трагических судьбах – о гибели от зависти волкодава Каблана и гибели контуженного человека от рук тех же людей, чей ночной покой этот «безумец» охраняет .

Перевел книгу на шведский язык академик, лауреат Нобелевской премии Бенгт Самуэльсон (Bengt Samuelsson's), автор многочисленных книг и научных работ, член Шведской королевской академии наук и Американской академии наук и искусств.

Промо-презентация книги состоялась в Ромфорде в рамках Литературного фестиваля и форума OEBF 2020, который проходил с 24-28 июня в Лондоне. Презентацию открыл председатель Гильдии, ведущий редактор и переводчик - Джон Фарндон и вице-председатель Гильдии и основатель издательства Марат Ахмеджанов, который анонсировал проведение онлайн- и офлайн-презентации в рамках поэтического фестиваля «Voices of Friends» который пройдет в Боровом (Казахстан) с 7-12 сентября.

Официальная презентация книги запланирована в сотрудничестве с Посольством Казахстана в Стокгольме в 2021 году. Планируется участие шведских академиков и дипломатов, которые на сегодняшний день пишут рецензии о книге.

Купить книгу в онлайн-доступе можно на официальном сайте Discovery Bookshop.

Об авторе:

Дулат Исабеков — казахский и советский писатель. Лауреат Государственной премии Республики Казахстан (1992). Лауреат премии «Платиновый Тарлан» РК (2006).

Родился 20 декабря 1942 года в Южно-Казахстанской области, по разным данным, в Арысском или Сайрамском районе. Происходит из племени конырат Среднего жуза. Отец — Алдабергенов Исабек, погиб под Сталинградом. Мать — Алдабергенова Кумискуль.

В 1966 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби). По окончании университета с 1967 по 1968 год работал старшим редактором литературно-драматического вещания Казахского радио. В 1968—1970 годах — старший научный редактор главной редакции Казахской советской энциклопедии; 1971—1976 годах — заведующий отделом журнала «Жулдыз»; в 1976—1980 годах — заведующий редакцией издательства «Жалын»; 1980—1988 годах — главный редактор репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Казахстана. В 1990—1992 годах — главный директор Казахского телевидения; в 1992—1996 годах — директор издательства «Жазушы». С 1998 года — директор Казахского научно-исследовательского института культуры и искусствознания.