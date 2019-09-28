Книга «Архитектор тюркской интеграции» презентована в Анкаре

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - 26 сентября 2019 года в Анкаре Посольством Казахстана в Турции и Международной Тюркской академией было организовано мероприятие, посвященное 10-летию Нахчыванского соглашения. В рамках данного мероприятия состоялась презентация книги «Архитектор тюркской интеграции», изданной Тюркской академией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Facebook Посольства РК в Турции.

В мероприятии приняли участие глава Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, главный советник президента Турецкой Республики Ялчын Топчу, член Совета старейшин Тюркского совета профессор Мустафа Исен, заместитель генерального секретаря Тюркского совета Омер Коджаман, экс-министр культуры ТР Намык Кемал Зейбек, посол Азербайджана Хазар Ибрахим, посол Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев и посол Узбекистана Алишер Агзамходжаев, депутаты Великого национального собрания Турции Исмаил Кая и Фейзи Бердиек, государственный министр 60-го правительства Куршад Тузмен, экс-министр здравоохранения Халил Шывгын, представитель Министерства иностранных дел Турции Орхан Ишык, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыгджы, один из основателей Партии справедливости и развития, председатель бывшей казахстанско-турецкой парламентской группы дружбы Халук Ипек, знаменитая телезвезда Турции Сердар Гекхан, а также руководители аналитических исследовательских центров, иностранные дипломаты, представители интеллигенции, представители СМИ, казахстанские студенты и представители казахской диаспоры в Турции.





Кроме того, были получены поздравительные телеграммы от председателя Великого национального собрания Турции профессора Мустафы Шентопа и мэра города Анкара – столицы Турции - Мансура Яваша. Председатель ВНСТ М. Шентоп в своей телеграмме отметил, что тюркское сотрудничество в настоящее время достигло высокого уровня, и выразил уверенность, что книга «Архитектор тюркской интеграции» внесет значительный вклад на пути к новым высотам многостороннего политического и экономического сотрудничества.

Выступая на открытии мероприятия, посол Казахстана в Турции А. Сапарбекулы сказал: «Единство и благополучие в тюркском мире, взаимное сотрудничество очень важны для будущих поколений. Книга словно символ, высеченный на камне, остается в сознании человека. Поэтому каждый человек, взявший в руки эту книгу - сборник мнений глав государств, известных политологов, ученых и представителей интеллигенции, раскрывающую во всех аспектах роль Первого Президента в тюркском мире, осознает значимость нашего глубокого родства».

А. Сапарбекулы отметил, что Первый Президент РК Н. Назарбаев вновь сплотил народы, потерявшие братские узы, напомнив, что по инициативе Елбасы 3 октября 2009 года был создан Тюркский совет и подписано Нахчыванское соглашение.

Заместитель генерального секретаря Тюркского совета О. Коджаман констатировал, что благодаря сильной воле и проницательности Н. Назарбаева тюркский мир встал на путь интеграции. Он рассказал о достижениях Тюркского совета за 10 лет. В настоящее время активно функционируют такие институты, как Тюркский деловой совет, Единство тюркских университетов, Молодежная платформа, запущен транспортный проект «Средний коридор». Недавно был открыт офис Тюркского совета в Будапеште - в центре Европы. С особой радостью О. Коджаман отметил вступление Узбекистана в Тюркский совет.

В свою очередь, президент Международной Тюркской академии Д. Кыдырали поздравил собравшихся с праздником турецкого языка и поделился информацией об авторах статей и комментариев, собранных в книге.





Приравнивая Первого Президента РК Ататюрку, Д. Кыдырали подчеркнул, что именно Елбасы присвоил наименование Тюрк (Түркі) названиям Тюркского совета, Тюркской академии и ТюркПА.

По его словам, Н. Назарбаев кропотливо и систематически работал над интеграцией тюркского мира с 1990 года, и за этот неоценимый вклад тюркский мир объявил его пожизненным почетным председателем Тюркского совета. Н. Назарбаев оставил неизгладимый след в истории, как великая тюркская личность, прилагающая все усилия для повышения духа тюркского бытия.

В ходе мероприятия Д. Кыдырали вручил юбилейные золотые медали в честь 10-летия Нахчыванского соглашения бывшему министру культуры ТР Намыку Кемалю Зейбеку, оказавшему поддержку в формировании связей тюркских стран с братской Турцией во времена тяжелых перемен на заре истории независимости, главному советнику Президента ТР Ялчыну Топчу, внесшему огромный вклад в сотрудничество тюркских стран.

Выдающийся государственный и общественный деятель Турции Н.К. Зейбек обозначил огромную роль Елбасы Н. Назарбаева в формировании тюркского мира, назвав его современным Билге Каганом тюркского мира. Обращая внимание, что по инициативе Н. Назарбаева был создан постоянный секретариат Тюркского совета, экс-министр культуры подчеркнул, что Елбасы находился во главе многих инициатив, сближающих тюркоязычные страны.

Н.К. Зейбек подробно рассказал об исторических трудах Н. Назарбаева. Отзываясь о Елбасы как о глубоко образованном человеке, подчеркнул, что он лучше всех изучал и понимал Ататюрка.

Советник президента Турецкой Республики Я. Топчу передал поздравления Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и отметил, что Н. Назарбаев работает не только во имя спокойствия тюркского мира, но и за мир и стабильность на всей планете.

В конце своего выступления Я. Топчу, обратив внимание на слова Елбасы «Казахстан - священное отечество всех тюркских народов», выразил свою глубокую благодарность и уважение Лидеру нации, который открыл свое сердце и душу тюркскому миру и братским народам. По его мнению, презентуемая книга позволит людям узнать лидера тюркского мира Н. Назарбаева еще лучше.

Мероприятие продолжилось официальным приемом.

Справка: 10 лет назад, 3 октября 2009 года, в ходе саммита в городе Нахчыван (Азербайджан) по инициативе Первого Президента Казахстана Н. Назарбаева было подписано соглашение «О создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств», что стало фундаментом новой международной организации. На сегодняшний день Тюркский совет расширяется, и число государств-членов пополнилось Узбекистаном. Кроме того, Венгрия получила статус наблюдателя в Совете.

В сборнике «Архитектор тюркской интеграции» собраны мнения ряда глав государств, известных политиков, экспертов и представителей интеллигенции о лидере тюркского мира - Первом Президенте Республики Казахстан – Лидере нации Н. Назарбаеве.

Авторы в своих статьях всесторонне анализируют выдающиеся заслуги и взвешенную политику Елбасы в сближении тюркских народов, а также его лидерские качества и мудрые решения.











