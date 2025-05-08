КНДР запустила несколько баллистических ракет

Это стало первым запуском баллистических ракет со стороны КНДР с марта.

Объединённый комитет начальников штабов (JCS) заявил, что запуск нескольких баллистических ракет малой дальности был зафиксирован в период с 8:10 до 9:20 утра по местному времени из города Вонсан на востоке Северной Кореи.

Согласно комитету, одна из ракет пролетела около 800 километров, прежде чем упасть в Японское море. В настоящее время проводится дополнительный анализ, а соответствующая информация оперативно передана США и Японии.

«Под прочной совместной оборонительной позицией Южной Кореи и США наши военные внимательно отслеживают различные действия Северной Кореи и сохраняют подавляющий потенциал и готовность к ответу на любую провокацию, чтобы не допустить ошибочных решений со стороны КНДР», — говорится в заявлении.

Напомним, 10 марта Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря на фоне начала совместных учений Южной Кореи и США.