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    09:44, 08 Май 2025 | GMT +5

    КНДР запустила несколько баллистических ракет

    В четверг Северная Корея произвела запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Хуситы выпустили ракету по аэропорту Тель-Авива
    Фото: Анадолу

    Это стало первым запуском баллистических ракет со стороны КНДР с марта.

    Объединённый комитет начальников штабов (JCS) заявил, что запуск нескольких баллистических ракет малой дальности был зафиксирован в период с 8:10 до 9:20 утра по местному времени из города Вонсан на востоке Северной Кореи.

    Согласно комитету, одна из ракет пролетела около 800 километров, прежде чем упасть в Японское море. В настоящее время проводится дополнительный анализ, а соответствующая информация оперативно передана США и Японии.

    «Под прочной совместной оборонительной позицией Южной Кореи и США наши военные внимательно отслеживают различные действия Северной Кореи и сохраняют подавляющий потенциал и готовность к ответу на любую провокацию, чтобы не допустить ошибочных решений со стороны КНДР», — говорится в заявлении.

    Напомним, 10 марта Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря на фоне начала совместных учений Южной Кореи и США.

     

    Теги:
    КНДР Северная Корея Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
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