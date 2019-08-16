КНДР запустила два неопознанных снаряда в Японское море

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Корейская Народно-Демократическая Республика запустила в пятницу два неопознанных снаряда в сторону Японского (Восточного) моря, что является уже шестым запуском за последние три недели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

По информации Комитета начальников штабов Республики Корея, снаряды были выпущены из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо. Никаких других подробностей о запуске, включая тип снарядов, дальность полета и максимальной высоты, не сообщается.

«Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительных запусков и находятся в полной боевой готовности», - говорится в пресс-релизе.

Пятничный запуск состоялся шесть дней спустя после того, как Северная Корея выпустила два снаряда (предположительно баллистические ракеты малой дальности) в Японское (Восточное) море. Это уже шестой подобный запуск, начиная с 25 июля, когда были выпущены две недавно разработанные ракеты малой дальности под кодовым названием KN-23.