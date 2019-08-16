Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

КНДР запустила два неопознанных снаряда в Японское море

Автор:  
Арайлым Темиргалиева
16 Августа 2019, 11:09
КНДР запустила два неопознанных снаряда в Японское море

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Корейская Народно-Демократическая Республика запустила в пятницу два неопознанных снаряда в сторону Японского (Восточного) моря, что является уже шестым запуском за последние три недели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

По информации Комитета начальников штабов Республики Корея, снаряды были выпущены из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо. Никаких других подробностей о запуске, включая тип снарядов, дальность полета и максимальной высоты, не сообщается.

«Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительных запусков и находятся в полной боевой готовности», - говорится в пресс-релизе.

Пятничный запуск состоялся шесть дней спустя после того, как Северная Корея выпустила два снаряда (предположительно баллистические ракеты малой дальности) в Японское (Восточное) море. Это уже шестой подобный запуск, начиная с 25 июля, когда были выпущены две недавно разработанные ракеты малой дальности под кодовым названием KN-23.

Корея  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области