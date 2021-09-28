КНДР запустила баллистическую ракету – власти Японии

ТОКИО. KYODO - КАЗИНФОРМ – Правительство Японии заявило во вторник, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Отмечается, что снаряд упал в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Военные силы Южной Кореи также заявили, что КНДР выпустила ракету малой дальности около 6:40 утра во вторник недалеко от границы с Китаем.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поспешил заявить журналистам, что Япония «наращивает усилия по наблюдению и анализу ситуации».

Совет национальной безопасности Южной Кореи, в свою очередь, провел экстренное заседание, на котором его члены были проинформированы о запуске ракеты.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что снаряд пролетел на расстояние менее чем 200 км и достиг высоты около 30 км.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал распоряжение «тщательно проанализировать» намерения запуска и недавние заявления КНДР о межкорейских отношениях.

Несколькими днями ранее Ким Ё Чжон, влиятельная младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила о возможности проведения межкорейского саммита, в тоже самое время критикуя то, что она назвала «наращиванием вооружений», проводимым Соединенными Штатами и Южной Кореей.