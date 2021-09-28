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    14:02, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    КНДР запустила баллистическую ракету – власти Японии

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    ТОКИО. KYODO - КАЗИНФОРМ – Правительство Японии заявило во вторник, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    Отмечается, что снаряд упал в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии.

    Военные силы Южной Кореи также заявили, что КНДР выпустила ракету малой дальности около 6:40 утра во вторник недалеко от границы с Китаем.

    Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поспешил заявить журналистам, что Япония «наращивает усилия по наблюдению и анализу ситуации».

    Совет национальной безопасности Южной Кореи, в свою очередь, провел экстренное заседание, на котором его члены были проинформированы о запуске ракеты.

    Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что снаряд пролетел на расстояние менее чем 200 км и достиг высоты около 30 км.

    Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал распоряжение «тщательно проанализировать» намерения запуска и недавние заявления КНДР о межкорейских отношениях.

    Несколькими днями ранее Ким Ё Чжон, влиятельная младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила о возможности проведения межкорейского саммита, в тоже самое время критикуя то, что она назвала «наращиванием вооружений», проводимым Соединенными Штатами и Южной Кореей.

    Теги:
    КНДР Япония для mail.ru Мировые новости
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