КНДР запустила баллистическую ракету – власти Японии
Отмечается, что снаряд упал в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Военные силы Южной Кореи также заявили, что КНДР выпустила ракету малой дальности около 6:40 утра во вторник недалеко от границы с Китаем.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поспешил заявить журналистам, что Япония «наращивает усилия по наблюдению и анализу ситуации».
Совет национальной безопасности Южной Кореи, в свою очередь, провел экстренное заседание, на котором его члены были проинформированы о запуске ракеты.
Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что снаряд пролетел на расстояние менее чем 200 км и достиг высоты около 30 км.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал распоряжение «тщательно проанализировать» намерения запуска и недавние заявления КНДР о межкорейских отношениях.
Несколькими днями ранее Ким Ё Чжон, влиятельная младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила о возможности проведения межкорейского саммита, в тоже самое время критикуя то, что она назвала «наращиванием вооружений», проводимым Соединенными Штатами и Южной Кореей.