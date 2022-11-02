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КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

2 Ноября 2022, 15:31
КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
2 Ноября 2022, 15:31

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

ТОКИО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - КНДР в среду произвела запуск, предположительно, баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщила Береговая охрана Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Японские сторожевики призывают находящиеся в регионе судна в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а немедленно связаться с властями.

По данным Береговой охраны Японии, запущенная КНДР, предположительно, баллистическая ракета, уже упала. Однако ее место падения не указывается.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работать кризисный штаб, который занимается анализом и сбором информации о новом ракетном пуске Пхеньяна. С начала года КНДР произвела 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа.

Позже Управление безопасности на море Японии сообщило, что КНДР запустила еще одну баллистическую ракету. Э та ракета уже упала, однако район ее падения не уточняется. По данным Министерства обороны Японии, запуск был осуществлен в 16:34 по местному времени (10:34 мск).

В течение дня КНДР, по данным южнокорейского Комитета начальников штабов, запустила уже 17 баллистических ракет малой дальности и ракет класса «земля - воздух».

Кроме того, северокорейская сторона произвела более 100 артиллерийских выстрелов в буферную зону Японского моря, что в Сеуле расценили как нарушение межкорейского соглашения, устанавливающего соответствующую зону.

Фото: © Yonhap via REUTERS




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