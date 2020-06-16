КНДР взорвала межкорейский офис связи - Сеул

СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ - Во вторник КНДР взорвала межкорейский офис связи в пограничном городе Кэсон, тем самым резко обострив напряженность на Корейском полуострове, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Инцидент произошел на фоне почти ежедневных угроз со стороны КНДР наказать Сеул за пропагандистские листовки против Пхеньяна.

Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала офис связи в 14:49 по местному времени. Ранее военные источники сообщали, что был замечен дым и слышен взрыв в приграничном городе Кэсон.

Взрыв произошел всего через несколько дней после того, как Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила в субботу вечером, что весь мир увидит бесполезность офиса связи между КНДР и Южной Кореей.

КНДР разозлилась на неспособность Южной Кореи контролировать распространение листовок с критикой Пхеньяна через границу между двумя Кореями при помощи воздушных шаров. Пхеньян пригрозил Южной Корее закрытием всех трансграничных линий связи, а также другими мерами, в том числе и военными действиями.

По словам чиновников, после взрыва Южная Корея ужесточила наблюдение за границей и привела войска в состояние повышенной готовности.

Взорванное отделение связи было открыто в сентябре 2018 года для содействия межкорейскому обмену и сотрудничеству на фоне переговоров, прошедший между лидерами КНДР и Южной Кореи. Отделение приостановило свою работу в начале января из-за опасений по поводу пандемии коронавируса.