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    18:00, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    КНДР впервые за пять лет запустила ракету над Японией

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые за 5 лет Северная Корея запустила баллистическую ракету над территорией Японии. Власти Японии вынуждены были объявить о временной эвакуации жителей северо-восточных регионов и приостановить движение поездов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Выпущенная КНДР во вторник ракета пролетела над северной префектурой Аомори и упала вне исключительной экономической зоны Японии в Тихом океане.

    Как заявляет Токио, речь идет, скорее всего, о межконтинентальной баллистической ракете типа «Хвасон-12». Ее полет, оцениваемый в 4 500 км, стал самым продолжительным за все время проводимых Пхеньяном испытаний.

    «Этот пуск, вслед за недавней серией запусков Северной Кореи, является безрассудным поступком, и я решительно осуждаю его», - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

    Южная Корея также осудила действия соседа и расценила их как провокацию.

    «Как я сказал в День вооруженных сил 1 октября, такая безрассудная ядерная провокация встретит решительный ответ со стороны наших военных, наших союзников и международного сообщества», - президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

    Самый дальний запуск межконтинентальной ракеты Северной Кореи датируется 2017 годом. Тогда она пролетела расстояние в 3700 км. В предыдущий раз КНДР запускала подобную ракету 30 января этого года. Но, если тогда она полетела по завышенной траектории, то теперь проследовала по обычной — под углом в 30-45 градусов.



    Фото: Euronews




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