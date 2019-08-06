КНДР вновь провела запуск неопознанных снарядов

СЕУЛ-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – КНДР вновь произвела запуск двух снарядов, предположительно баллистических ракет малой дальности, в Восточном море во вторник утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Таким образом, Пхеньян демонстрирует свое недовольство продолжающимися совместными военными учениями между Сеулом и Вашингтоном.

Вооруженные силы Южной Кореи подтвердили, что снаряды были выпущены в 5:24 и 5:36 утра по местному времени с восточного побережья провинции Южная Хванхэ. Дальность полета снарядов составила около 450 километров.

«Органы разведки Южной Кореи и США считают, что эти ракеты малой дальности, обладающие теми же характеристиками, что и баллистические ракеты, выпущенные КНДР 25 июля», - сообщил источник в Южной Корее, добавив, что проводится анализ для определения их точного типа.

«Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительных запусков и находятся в полной готовности», - заявили в Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея.

Сеул и Вашингтон продолжают следить за ситуацией и проводят взаимные консультации по этому вопросу.

Это уже четвертый запуск ракет, производимый КНДР за последние две недели. В пятницу КНДР выпустила два снаряда малой дальности в Восточное море, всего через два дня после запуска двух баллистических ракет ближнего радиуса действия, согласно заявлению комитета. 25 июля Пхеньян также выпустил две баллистических ракеты нового типа, тем самым возобновив испытания оружия.