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КНДР вновь произвела запуск снарядов

9 Марта 2020 10:51
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КНДР вновь произвела запуск снарядов

СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ – КНДР осуществила запуск трех снарядов ближнего радиуса действия в Восточное море в понедельник утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

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По сообщению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, снаряды были выпущены из районов, прилегающих к городу Сондок в провинции Южный Хамгён, примерно в 07:36 утра местного времени. Они пролетели около 200 километров, достигнув максимальной высоты около 50 км.

Ракеты были выпущены через неделю после того, как КНДР провела аналогичные запуски 2 марта.

«Запуски являются частью артиллерийских ударных учений с участием нескольких типов ракетных пусковых установок», - говорится в сообщении Объединенного комитета.

Южнокорейские и разведывательные органы США анализируют особенности запусков и «следят за ситуацией в случае дополнительных запусков».

2 марта КНДР запустила два снаряда ближнего радиуса действия из многоцелевой ракетной установки под руководством Ким Чен Ына в ходе очередных учений.


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Ключевые слова: Корея,
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