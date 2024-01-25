КНДР сообщила о проведении первых испытаний крылатой ракеты нового типа

КНДР 24 января осуществила первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасар-3-31", которая находится на стадии разработки.

Испытания были проведены Главным управлением ракетостроения КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

- Запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имеет никакого отношения к ситуации в регионе, - говорится в сообщении. Других данных о запуске не приводится.

Управление указывает, что нынешние испытания провели в рамках "непрерывного процесса обновления систем вооружений" КНДР.

Комитет начальников штабов ВС Республики Корея ранее проинформировал, что КНДР 24 января осуществила запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Последний раз такое фиксировалось в сентябре 2023 года. Тогда на ракетах были установлены боеголовки, имитировавшие ядерные.