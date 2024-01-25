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    07:48, 25 Январь 2024 | GMT +6

    КНДР сообщила о проведении первых испытаний крылатой ракеты нового типа

    ТАСС
    Фото: ТАСС

     КНДР 24 января осуществила первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасар-3-31", которая находится на стадии разработки. 

    Испытания были проведены Главным управлением ракетостроения КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи

    - Запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имеет никакого отношения к ситуации в регионе, - говорится в сообщении. Других данных о запуске не приводится.

    Управление указывает, что нынешние испытания провели в рамках "непрерывного процесса обновления систем вооружений" КНДР.

    Комитет начальников штабов ВС Республики Корея ранее проинформировал, что КНДР 24 января осуществила запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Последний раз такое фиксировалось в сентябре 2023 года. Тогда на ракетах были установлены боеголовки, имитировавшие ядерные.

    Теги:
    КНДР СМИ Мировые новости оружие
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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