КНДР снова запустила баллистические ракеты

ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - Северная Корея запустила в сторону Японского моря еще две баллистические ракеты. Как заявляет МИД КНДР, Пхеньян принимает необходимые меры по обеспечению своей безопасности в связи с действиями США и их союзников в районе Корейского полуострова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

В последние дни ситуация в регионе обострилась после того, как страны обменялись ракетными пусками.

На экстренном заседании СБ ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд призвала усилить санкционный режим в отношении Пхеньяна.

«Мы призываем все государства-члены ООН, особенно членов Совета Безопасности, присоединиться к нам в осуждении этого безрассудного поведения и убедить КНДР отказаться полным, проверяемым и необратимым образом от своих незаконных программ вооружений и использовать дипломатию в направлении денуклеаризации», - сказала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Тем не менее заседание СБ закончилось безрезультатно. Россия и Китай в ответ за заявление США призвали Вашингтон встать на путь примирения, а не усиливать конфронтацию в регионе.

Как сообщалось, 4 октября впервые за 5 лет Северная Корея запустила баллистическую ракету над территорией Японии. Власти Японии вынуждены были объявить о временной эвакуации жителей северо-восточных регионов и приостановить движение поездов.

«Запуск КНДР баллистических ракет может вызвать рост нестабильности в регионе», - отметил на заседании Совета Безопасности ООН помощник Генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халед Хиари.

Он напомнил, что Генеральный секретарь ООН решительно осудил запуск КНДР баллистической ракеты большой дальности, назвав его «безрассудным» шагом и явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности.









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