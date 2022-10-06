РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:50, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    КНДР снова запустила баллистические ракеты

    None
    ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - Северная Корея запустила в сторону Японского моря еще две баллистические ракеты. Как заявляет МИД КНДР, Пхеньян принимает необходимые меры по обеспечению своей безопасности в связи с действиями США и их союзников в районе Корейского полуострова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В последние дни ситуация в регионе обострилась после того, как страны обменялись ракетными пусками.

    На экстренном заседании СБ ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд призвала усилить санкционный режим в отношении Пхеньяна.

    «Мы призываем все государства-члены ООН, особенно членов Совета Безопасности, присоединиться к нам в осуждении этого безрассудного поведения и убедить КНДР отказаться полным, проверяемым и необратимым образом от своих незаконных программ вооружений и использовать дипломатию в направлении денуклеаризации», - сказала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

    Тем не менее заседание СБ закончилось безрезультатно. Россия и Китай в ответ за заявление США призвали Вашингтон встать на путь примирения, а не усиливать конфронтацию в регионе.

    Как сообщалось, 4 октября впервые за 5 лет Северная Корея запустила баллистическую ракету над территорией Японии. Власти Японии вынуждены были объявить о временной эвакуации жителей северо-восточных регионов и приостановить движение поездов.

    «Запуск КНДР баллистических ракет может вызвать рост нестабильности в регионе», - отметил на заседании Совета Безопасности ООН помощник Генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халед Хиари.

    Он напомнил, что Генеральный секретарь ООН решительно осудил запуск КНДР баллистической ракеты большой дальности, назвав его «безрассудным» шагом и явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности.




    Фото:euronews.com





    Теги:
    КНДР Мировые новости
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!