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КНДР провела новый ракетный запуск
31 Октября 2019 14:31
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СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ - По сообщению Комитета начальников штабов Республики Корея, КНДР произвела запуск двух неопознанных ракет в направлении Восточного моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.
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«Ракеты были выпущены из южной провинции Пхёнан во второй половине дня, - говорится в кратком сообщении Комитета. - Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительных пусков и находятся в полной готовности».
Никаких других подробностей по поводу запуска больше не сообщается, включая тип ракет и дальность полета.
Это уже 12-й запуск ракет за год со стороны КНДР. Последний запуск состоялся 2 октября, когда КНДР провела испытания нового типа баллистической ракеты, запускаемой с подводной лодки «Букгыксон-3».
Ключевые слова: Корея,
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