КНДР провела испытания новой гиперзвуковой ракеты

СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ - КНДР сделала заявление о том, что днем ранее провела первый испытательный пуск новой гиперзвуковой ракеты, имеющей «стратегическое значение» для укрепления ее возможностей самообороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

«Разработчик ракеты Академия военных наук КНДР произвела испытательный пуск ракеты Hwasong-8 в одной из провинций страны, тем самым «подтвердив стабильность работы двигателя, а также ампулы с ракетным топливом, которая была представлена впервые», сообщает официальное Центральное информационное агентство КНДР (KCNA).

KCNA не упомянула, является ли это оружие баллистической ракетой, но, как утверждают эксперты, все указывает на то, что это баллистическая ракета, использующая жидкое топливо. Отмечается, что КНДР запрещено использовать баллистические технологии в соответствии с санкциями ООН.

«Разработка этой системы вооружения ... имеет большое стратегическое значение для заметного повышения независимой мощи ультрасовременной оборонной науки и техники страны и для увеличения возможностей страны по самообороне во всех отношениях», - заявили в KCNA.

При этом KCNA сообщило, что результаты испытаний показали, что все технические характеристики удовлетворяют проектным требованиям. Другие подробности, такие как дальность и скорость тестируемой ракеты, не разглашаются.

Запуск данной ракеты стал шестым известным крупным испытанием оружия КНДР в этом году. Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на испытательных стрельбах.

Напомним, правительство Японии заявило во вторник, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.