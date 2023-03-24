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    15:52, 24 Март 2023 | GMT +6

    КНДР протестировала ядерное оружие, вызывающее «радиоактивное цунами»

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    Фото: en.yna.co.kr
    СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ – КНДР заявила, что на этой неделе провела испытания нового подводного ядерного оружия, способного вызвать «радиоактивное цунами», а также в тайне атаковать врагов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    В пятницу государственные СМИ Пхеньяна также сообщили о том, что КНДР провела учения с использованием ракет, «оснащенных испытательной боеголовкой, имитирующей ядерную боеголовку».

    Испытания нового подводного беспилотника, оснащенного ядерной боеголовкой и способного вызывать «радиоактивное цунами», прошли во вторник у побережья округа Ривон, провинции Южный Хамгён.

    Беспилотник успешно достиг цели в водах залива Хонгвон, обозначенного как порт условного противника. В ходе испытаний боеголовка взорвалась под водой, говорится в сообщении источника в КНДР. Беспилотник курсировал «по траектории овала» на глубине от 80 до 150 метров в Восточном море Кореи в течение 59 часов и 12 минут.

    КНДР утверждает, что беспилотники, предназначенные для «незаметного проникновения в районы боевых действий на море и создания сверхмасштабного радиоактивного цунами» для уничтожения подводных ударных групп и крупных портов противника, могут быть развернуты «на любом побережье и в любом порту или буксироваться надводным транспортом».

    КНДР начала разработку данного типа ядерного оружия еще в 2012 году, чтобы «превзойти соперников в военном и техническом плане».

    По заверениям КНДР, «секретное оружие» было названо подводным ядерным боевым беспилотником «Хаиль» в 2021 году и за последние два года прошло более 50 испытаний.

    22 марта КНДР также провела пуски стратегических крылатых ракет, «оснащенных испытательной боеголовкой, имитирующей ядерную боеголовку».

    В сообщении говорится, что две стратегические крылатые ракеты «Хвасал-1» и две стратегические крылатые ракеты «Хвасал-2», запущенные в провинции Южный Хамгён, точно поразили цель, установленную в Восточном море. Ракеты пролетели по запрограммированным овальным орбитам длиной 1 500 и 1 800 км.

    Военные Южной Кореи ранее подтвердили, что в среду утром обнаружили несколько пусков крылатых ракет, произведенных КНДР из восточного города Хамхын.


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