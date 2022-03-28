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КНДР продолжит развивать мощный ударный потенциал - Ким Чен Ын

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Марта 2022, 11:45
КНДР продолжит развивать мощный ударный потенциал - Ким Чен Ын

ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна продолжит развивать мощный ударный потенциал. Об этом сообщает в понедельник агентство ЦТАК, передает МИА «Казинформ».

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын сделал данное заявление в ходе встречи с военными и учеными, которые внесли вклад в «успешное испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

Согласно сообщению, Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР «продолжит добиваться своей цели, которая заключается в укреплении оборонных способностей страны и создании более мощных наступательных вооружений, которые будут поставлены на вооружение Корейской народной армии».

26 марта центральная северокорейская газета «Нодон синмун» сообщила, что проведенное КНДР 24 марта испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17» стало «великой победой» правительства и народа страны.

Агентство ЦТАК 25 марта подтвердило, что КНДР по прямому приказу Ким Чен Ына испытала МБР «Хвасон-17». Ракета была запущена почти под прямым углом. По данным северокорейской стороны, она пролетела около 1 090 км, а максимальная высота полета составила 6 248 км. Межконтинентальная баллистическая ракета находилась в воздухе 68 минут, после чего поразила условную цель в Японском море.

Как отмечает Минобороны Японии, ракета упала в пределах эксклюзивной экономической зоны страны (в 150 км к западу от полуострова Осима).


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