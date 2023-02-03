КНДР приняла новый закон об охране государственной тайны

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) приняла новый закон, направленный на защиту государственного секрета, сообщили в пятницу местные государственные СМИ. Шаг был предпринят на фоне явных усилий по ужесточению внутренней дисциплины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Закон был принят на пленарном заседании Постоянного комитета Верховного народного собрания (ВНС) КНДР, состоявшееся накануне в Пхеньяне, как и ряд других законов.

Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК) отмечает, что цель закона о «защите государственной тайны» - способствовать обеспечению национальной безопасности и развитию «социалистического строительства» путем установления системы и порядка. Агентство не сообщает подробностей о том, какого рода «государственная тайна» имеется в виду в законе, и была ли это лишь одна тайна или их несколько.

Закон направлен на ужесточение государственного контроля и дисциплины в условиях затянувшихся экономических проблем.

Кроме того, в ходе заседания были приняты законы о кредитах и национальных символах, а также было рассмотрено исполнение закона об улучшении жилищных условий уволенных офицеров.

Пленарное заседание приняло и другие законы: в отношении управления железнодорожным транспортом, обучения одаренных детей, передает ЦТАК.

Верховное народное собрание КНДР является высшим органом власти в соответствии с конституцией страны, хотя и утверждает решения правящей партии.

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