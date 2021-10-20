КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты с подводной лодки 19 октября

МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ - КНДР подтвердила, что успешно провела 19 октября испытания новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Новая БРПЛ внесет большой вклад в развитие оборонных технологий нашей страны, а также подводных боевых возможностей военно-морского флота», - приводит Yonhap заявление ЦТАК.

По данным агентства, лидер страны Ким Чен Ын не принимал участия в испытаниях ракеты.

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов сообщил, что КНДР во вторник утром провела запуск баллистической ракеты из прибрежного района на северо-востоке страны, что стало восьмым с начала года испытанием подобного рода. По оценке Сеула, это могла быть баллистическая ракета подводных лодок, как в 2015 и 2019 годах. Власти Японии, как сообщил журналистам премьер-министр Фумио Кисида, полагают, что Пхеньян запустил две ракеты.