КНДР подтвердила испытания «нового оружия»

СЕУЛ – Yonhap - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу КНДР подтвердила, что запуск двух ракет в пятницу был ничем иным, как испытанием «нового оружия». Пхеньян заявил, что испытания проводились под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

«Ким Чен Ын вновь провел испытание нового оружия в пятницу утром», - говорится в сообщении Центрального информационного агентства Кореи.

«Целью нашей страны в сфере обороны является обладание непобедимым военным потенциалом, чтобы никто не осмеливался нас провоцировать», - цитирует агентство слова Ким Чен Ына. – Все должны помнить, что мы хотим обладать такой мощной силой, которая была бы достаточно сильна, чтобы препятствовать любым попыткам нас провоцировать».

Агентство не предоставило каких-либо подробностей о новом оружии, включая его название.

Заявление северокорейской стороны появилось на следующий день после того, как военные Южной Кореи сообщили о запуске двух снарядов, предположительно являющихся баллистическими ракетами малой дальности, у восточного побережья. В сообщении говорится, что ракеты пролетели около 230 км на максимальной высоте 30 км.

Военные эксперты утверждают, что снаряды имеют внешнее сходство с тактической армейской ракетной системой США.

На фотографиях, опубликованных северокорейскими новостными агентствами, видно, как ракеты, запущенные с пусковой установки, поражают цель на небольшом скалистом островке в Восточном море.

Запуск ракет в пятницу произошел через шесть дней после того, как КНДР выпустила 2 снаряда, предположительно баллистические ракеты малой дальности. Это уже шестой запуск ракет, произведенный КНДР с конца июля.

В последние недели КНДР проводила неоднократные испытания оружия в знак протеста против продолжающихся совместных военных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов, которые она рассматривает в качестве репетиции вторжения.