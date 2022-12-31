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КНДР осуществила 37-й за год ракетный пуск

31 Декабря 2022, 10:02
КНДР осуществила 37-й за год ракетный пуск

ТОКИО. ТАСС -КАЗИНФОРМ - КНДР в субботу утром запустила две, предположительно, баллистических ракеты. Соответствующее уведомление распространила береговая охрана Японии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, обе ракеты уже упали. По данным источников телеканала NHK, район падения обеих ракет находится за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Этот запуск стал 37-м в этом году. В эти дни в Пхеньяне проходит шестой день пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором с трехдневным «историческим докладом» выступил лидер КНДР Ким Чен Ын, поставивший задачи по укреплению оборонного потенциала в 2023 году.

Фото: AP


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КНДР осуществила 37-й за год ракетный пуск
Теги:
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