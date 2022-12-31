КНДР осуществила 37-й за год ракетный пуск

По предварительным данным, обе ракеты уже упали. По данным источников телеканала NHK, район падения обеих ракет находится за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Этот запуск стал 37-м в этом году. В эти дни в Пхеньяне проходит шестой день пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором с трехдневным «историческим докладом» выступил лидер КНДР Ким Чен Ын, поставивший задачи по укреплению оборонного потенциала в 2023 году.

Фото: AP