КНДР не примет участие в Олимпийских играх в Токио

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - КНДР решила не участвовать в Олимпийских играх в Токио. Такое решение принято для защиты спортсменов от новой коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

«Корейская Народно-Демократическая Республика решила не участвовать в 32-х Олимпийских играх для того, чтобы защитить наших спортсменов от глобальной кризисной ситуации в области здравоохранения, связанной с коронавирусом», - цитирует Yonhap заявление Национального олимпийского комитета КНДР

Напомним, что летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса Олимпиада была перенесена на год и состоится 23 июля – 8 августа 2021 года.