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КНБ задержал участников международного наркосиндиката

Малика Сафаргалиева
31 Марта 2023, 09:43
КНБ задержал участников международного наркосиндиката

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности нейтрализовал деятельность международного наркосиндиката, причастного к контрабанде наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

«В ходе оперативной разработки установлена причастность иностранных граждан к организации устойчивого канала поставок опиатов и других запрещенных веществ на территорию Казахстана морским путем. Оперативники детально определили маршруты и способы транспортировки наркотиков через акваторию Каспия», - сообщили в ведомстве.

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Члены наркогруппировки использовали маломерные быстроходные суда, оборудованные современными спутниковыми средствами навигации и GPS. Это затрудняло их обнаружение.

«26 марта в Мангистауской области на завершающей стадии операции сотрудники КНБ и спецподразделения «А» задержали организатора наркоканала и троих его пособников. Задержание провели путем блокирования прибрежной зоны катерами Пограничной службы КНБ. Контроль осуществлялся с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При осмотре водного транспорта контрабандистов обнаружено свыше 30 кг опия и 10 упаковок психотропного вещества «метадон», - проинформировали в Комитете.

Материал по данному делу зарегистрирован в ЕРДР, следственные мероприятия проводятся во взаимодействии с органами Прокуратуры.

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Ранее Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении трех иностранцев и гражданина Казахстана по факту контрабанды наркотических средств, которые они сбывали через Каспийское море.


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