КНБ задержал пять иностранцев на границе с Россией в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 4 августа 2023 года пограничниками Департамента ПС КНБ по Западно-Казахстанской области задержаны пятеро иностранных граждан при попытке незаконного пересечения Государственной границы в обход установленных пунктов пропуска на территорию Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.



Данные лица прибыли в РК авиасообщением в качестве туристов.

По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Постановлением суда Таскалинского района ЗКО задержанные привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы Республики Казахстан.