Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

КНБ задержал пять иностранцев на границе с Россией в ЗКО

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
9 Августа 2023, 11:54
КНБ задержал пять иностранцев на границе с Россией в ЗКО Фото: пресс-служба КНБ РК

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 4 августа 2023 года пограничниками Департамента ПС КНБ по Западно-Казахстанской области задержаны пятеро иностранных граждан при попытке незаконного пересечения Государственной границы в обход установленных пунктов пропуска на территорию Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Данные лица прибыли в РК авиасообщением в качестве туристов.

По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Постановлением суда Таскалинского района ЗКО задержанные привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы Республики Казахстан.

photo

Западно-Казахстанская область   КНБ   Граница  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно