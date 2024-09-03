КНБ задержал подозреваемых в терроризме в Алматы и трех регионах
В Алматы, Карагандинской, Туркестанской областях и области Улытау задержаны 5 граждан Казахстана и 1 иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
В августе текущего года КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в городе Алматы, Карагандинской, Туркестанской областях и области Улытау проведены мероприятия по противодействию терроризму.
По данным Комитета, задержаны 5 граждан Казахстана и 1 иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Они подозреваются в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей.
Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых три боевые гранаты.
Двое из подозреваемых ранее были судимы за грабеж и кражу.
— В отношении задержанных лиц ведутся досудебные расследования по статье 256 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — прокомментировали в пресс-службе.