КНБ задержал подозреваемых в терроризме в Алматы и трех регионах

В Алматы, Карагандинской, Туркестанской областях и области Улытау задержаны 5 граждан Казахстана и 1 иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В августе текущего года КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в городе Алматы, Карагандинской, Туркестанской областях и области Улытау проведены мероприятия по противодействию терроризму.

Фото: КНБ РК

По данным Комитета, задержаны 5 граждан Казахстана и 1 иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Они подозреваются в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей.

Фото: КНБ РК

Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых три боевые гранаты.

Двое из подозреваемых ранее были судимы за грабеж и кражу.