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    11:18, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    КНБ задержал подозреваемых в терроризме в Алматы и трех регионах

    КНБ задержал подозреваемых в терроризме в Алматы и трех регионах
    Фото: КНБ РК

    В Алматы, Карагандинской, Туркестанской областях и области Улытау задержаны 5 граждан Казахстана и 1 иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    В августе текущего года КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в городе Алматы, Карагандинской, Туркестанской областях и области Улытау проведены мероприятия по противодействию терроризму.

    КНБ задержал подозреваемых в терроризме в Алматы и трех регионах
    Фото: КНБ РК

    По данным Комитета, задержаны 5 граждан Казахстана и 1 иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Они подозреваются в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей.

    КНБ задержал подозреваемых в терроризме в Алматы и трех регионах
    Фото: КНБ РК

    Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых три боевые гранаты.

    Двое из подозреваемых ранее были судимы за грабеж и кражу.

    — В отношении задержанных лиц ведутся досудебные расследования по статье 256 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — прокомментировали в пресс-службе.

    Теги:
    Казахстан Терроризм Регионы Религия КНБ Видео Задержания
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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