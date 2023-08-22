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    11:26, 22 Август 2023 | GMT +6

    КНБ задержал иностранца за помощь незаконным мигрантам из Южной Азии

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Мужчину задержали военнослужащие департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «13 августа военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области совместно с сотрудниками департаментов КНБ и полиции области задержан иностранец, подозреваемый в организации незаконной миграции четырех граждан стран Южной Азии. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 394 Уголовного кодекса», - сообщили в пресс-службе департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области.

    С начала года на территории Костанайской области задержано 32 иностранца.

    Ранее начальник Управления миграционной службы ДП Астаны Ербол Махметов озвучил механизм оформления регистрации иностранных граждан в столице и рассказал об ответственности за нарушения миграционного законодательства страны.


    Теги:
    Регионы Казахстана Костанай КНБ Костанайская область Борьба с преступностью мигранты Пограничники
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