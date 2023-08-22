КНБ задержал иностранца за помощь незаконным мигрантам из Южной Азии

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Мужчину задержали военнослужащие департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«13 августа военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области совместно с сотрудниками департаментов КНБ и полиции области задержан иностранец, подозреваемый в организации незаконной миграции четырех граждан стран Южной Азии. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 394 Уголовного кодекса», - сообщили в пресс-службе департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области.

С начала года на территории Костанайской области задержано 32 иностранца.

Ранее начальник Управления миграционной службы ДП Астаны Ербол Махметов озвучил механизм оформления регистрации иностранных граждан в столице и рассказал об ответственности за нарушения миграционного законодательства страны.