КНБ Казахстана выявил 125 коррупционных правонарушений в июне

Как сообщили в пресс-службе КНБ, большая часть выявленных фактов связана со взяточничеством — 97 случаев. Также зарегистрированы преступления по фактам мошенничества (9), злоупотребления должностными полномочиями (8), хищения (7), служебного подлога (3) и превышения власти (1).

По уголовным делам подозреваемыми признаны 67 лиц.

За отчетный период завершено расследование 149 уголовных дел, из них 129 направлены в суд.

Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 4,7 млрд тенге. При этом в бюджет возмещено 2,1 млрд тенге, а на имущество стоимостью 971,4 млн тенге наложен арест.

В КНБ отметили, что работа по противодействию коррупции продолжается.

Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана показал, как работает Служба по противодействию коррупции, представив документальный фильм с кадрами спецопераций, обысков и подробностями расследования громких уголовных дел.