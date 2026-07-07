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    КНБ Казахстана выявил 125 коррупционных правонарушений в июне

    Служба противодействия коррупции Комитета национальной безопасности Казахстана в июне зарегистрировала 125 коррупционных правонарушений, передает Kazinform.

    коррупция
    Фото: freepik

    Как сообщили в пресс-службе КНБ, большая часть выявленных фактов связана со взяточничеством — 97 случаев. Также зарегистрированы преступления по фактам мошенничества (9), злоупотребления должностными полномочиями (8), хищения (7), служебного подлога (3) и превышения власти (1).

    По уголовным делам подозреваемыми признаны 67 лиц.

    За отчетный период завершено расследование 149 уголовных дел, из них 129 направлены в суд.

    Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 4,7 млрд тенге. При этом в бюджет возмещено 2,1 млрд тенге, а на имущество стоимостью 971,4 млн тенге наложен арест.

    В КНБ отметили, что работа по противодействию коррупции продолжается.

    Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана показал, как работает Служба по противодействию коррупции, представив документальный фильм с кадрами спецопераций, обысков и подробностями расследования громких уголовных дел.

    Коррупция Борьба с коррупцией КНБ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор