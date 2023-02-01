КНБ в ходе спецоперации пресек деятельность наркосиндиката в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Мефедрон» и «альфа-PVP» реализовывались через социальные сети и мессенджеры. Получение наркотиков осуществлялось бесконтактным способом через тайники путем передачи координат.

По результатам собранных неопровержимых улик, в Шымкенте и Конаеве задержаны организатор и трое пособников наркосиндиката.

В ходе обысков из незаконного оборота изъято 103 кг синтетических наркотиков.

Смертоносный «товар» предназначался для распространения в г.г. Астана, Алматы, Конаев, Кокшетау, Шымкент, Тараз, Кызылорда и Усть-Каменогорск.

Работа по противодействию наркобизнесу продолжается.

Фото: пресс-служба КНБ РК