КНБ РК задержал трансграничную преступную группировку

14 Ноября 2022, 16:28

14 Ноября 2022, 16:28

КНБ РК задержал трансграничную преступную группировку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пресекли деятельность трансграничной преступной группировки, которая занималась организацией каналов незаконной миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности РК.

21 октября департамент Пограничной службы Комитета Национальной безопасности РК по Туркестанской области вместе с органами прокуратуры пресек деятельность трансграничной преступной группировки, специализировавшейся на организации каналов незаконной миграции лиц, имеющих ограничение на пересечение границы через Казахстан, Узбекистан и Россию

«Задержан иностранный гражданин. Он является активным участником преступной группировки. Его задержали при получении им денег в количестве 700 000 тенге за оказание услуг противоправного характера. В отношении него и других членов преступной группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 394 УК РК (Организация незаконной миграции). Задержанный помещен под стражу», - сообщили в пресс-службе ведомства.