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КНБ РК задержал бывших руководителей Погранслужбы
22 Июня 2022 19:49

КНБ РК задержал бывших руководителей Погранслужбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Они задержаны по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета Национальной безопасности РК.

«22 июня текущего года в рамках проводимого Комитетом национальный безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ – директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и другие лица», - сообщили в пресс-службе комитета.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


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