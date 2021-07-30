КНБ РК выразил соболезнование родным и близким Мирхайдара Раманкулова

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан и Республиканское общественное объединение «Ветераны органов КНБ РК» выражают соболезнования родным и близким заслуженного ветерана органов КНБ Мирхайдара Раманкулова в связи с его кончиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт КНБ РК.

«Комитет национальной безопасности Республики Казахстан и Республиканское общественное объединение «Ветераны органов КНБ РК» выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – кончиной бывшего заместителя Председателя КГБ Казахстана, заслуженного ветерана органов КНБ, кавалера ордена «Красной звезды» генерал-майора в отставке Раманкулова Мирхайдара Раманкуловича.



Светлая память о настоящем офицере навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в телеграмме.





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