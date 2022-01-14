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КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
14 Января 2022 08:57
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба КНБ РК сделала заявление относительно Первого заместителя Председателя Комитета, передает МИА «Казинформ».
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«В связи с поступающими запросами сообщаем, что С. Абиш продолжает занимать пост Первого заместителя Председателя КНБ РК. В настоящее время он находится в ежегодном отпуске», - говорится в публикации на сайте КНБ РК.
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