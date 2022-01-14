КНБ РК сделал заявление о Самате Абише

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба КНБ РК сделала заявление относительно Первого заместителя Председателя Комитета, передает МИА «Казинформ».

«В связи с поступающими запросами сообщаем, что С. Абиш продолжает занимать пост Первого заместителя Председателя КНБ РК. В настоящее время он находится в ежегодном отпуске», - говорится в публикации на сайте КНБ РК.