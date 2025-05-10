КНБ РК ликвидировал международный наркоканал

В результате совместных действий изъято свыше 10 кг метамфетамина, рыночная стоимость которых в стране назначения оценивается в 2,4 млн долларов США.

Фото: КНБ РК

— По данному факту иностранными партнерами проводится досудебное расследование. Мероприятия по ликвидации международных каналов наркотрафика продолжаются, — сообщили в ведомстве.

Ранее департаментами КНБ по городам Астана и Алматы при координации органов прокуратуры был пресечен международный канал поставки в страну синтетических наркотиков.