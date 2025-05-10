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    12:45, 10 Май 2025 | GMT +5

    КНБ РК ликвидировал международный наркоканал

    Комитет национальной безопасности вместе с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств ликвидировал канал контрабанды наркотиков в страны Восточной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ.

    КНБ РК ликвидировал международный наркоканал
    Фото: КНБ РК

    В результате совместных действий изъято свыше 10 кг метамфетамина, рыночная стоимость которых в стране назначения оценивается в 2,4 млн долларов США.

    КНБ РК ликвидировал международный наркоканал
    Фото: КНБ РК 

    — По данному факту иностранными партнерами проводится досудебное расследование. Мероприятия по ликвидации международных каналов наркотрафика продолжаются, — сообщили в ведомстве.

    Ранее департаментами КНБ по городам Астана и Алматы при координации органов прокуратуры был пресечен международный канал поставки в страну синтетических наркотиков.

    Теги:
    Наркотики Борьба с наркотиками КНБ
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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