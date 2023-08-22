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    14:57, 22 Август 2023 | GMT +6

    КНБ расследует допущенные при ЕНТ нарушения

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитет национальной безопасности расследует допущенные при сдаче Единого национального тестирования нарушения. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы очень тесно работаем с КНБ, как вы знаете тестовые задания и их содержание являются объектами закона «О госсекретах», поэтому расследование здесь проводит КНБ. В этом году во всех регионах департаменты КНБ осуществляли прямой контроль, работали с представителями нашего Национального центра тестирования», - сказал Саясат Нурбек в кулуарах Правительства.

    По его словам, выявлено несколько сотен нарушений, точное количество еще дополнительно уточняется.

    «По каждому из этих случаев проводится дополнительное расследование совместно с представителями КНБ и центра нацтестироваия. В случае, если информация подтверждается, то баллы аннулируются, если грант получили, тоже аннулируется и в дальнейшем перераспределяются. В сентябре будет дополнительное уточнение, и значит претенденты, набравшие самые высокие баллы, но не получившие гранты, среди них будут перераспределятся эти гранты. По итогам этого расследования Центр нацтестрирования сделает официальное заявление», - пообещал министр.

    Напомним, 365 абитуриентов лишили возможности сдать ЕНТ из-за смартфонов и шпаргалок.


    Теги:
    КНБ Другие государственные органы Образование ЕНТ
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