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    12:17, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    КНБ расследует дело о даче взятки за покровительство нелегальной миграции

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    Фото: пресс-служба КНБ РК
    КНБ РК продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению незаконной миграции на территорию Казахстана иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

    «9 сентября 2023 года оперативниками ДКНБ по Актюбинской области задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в даче взятки должностному лицу за общее покровительство функционирования незаконной миграции. По предварительным данным, задержанный занимался привлечением иностранных работников к трудовой деятельности в республике без соответствующего разрешения. В качестве предмета взятки изъяты денежные средства в сумме 400 тысяч тенге», - говорится в сообщении Комитета.

    Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 367 УК РК «Дача взятки, совершенная в значительном размере» .

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.


    Теги:
    КНБ мигранты Пограничники для mail.ru Правоохранительные органы
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