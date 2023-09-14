КНБ расследует дело о даче взятки за покровительство нелегальной миграции

КНБ РК продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению незаконной миграции на территорию Казахстана иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

«9 сентября 2023 года оперативниками ДКНБ по Актюбинской области задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в даче взятки должностному лицу за общее покровительство функционирования незаконной миграции. По предварительным данным, задержанный занимался привлечением иностранных работников к трудовой деятельности в республике без соответствующего разрешения. В качестве предмета взятки изъяты денежные средства в сумме 400 тысяч тенге», - говорится в сообщении Комитета.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 367 УК РК «Дача взятки, совершенная в значительном размере» .

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.