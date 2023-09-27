КНБ провел обыски в филиале «Правительства для граждан» в Шымкенте

В ходе обысков был изъят ряд земельно-кадастровых дел, в рамках проводимого досудебного расследования по незаконному перемещению границ земельных участков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

- НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщает, что 1 сентября текущего года сотрудниками департамента Комитета Национальной Безопасности РК (ДКНБ) был произведен обыск в филиале Госкорпорации по городу Шымкенту. В ходе обыска был изъят ряд земельно-кадастровых дел, в рамках проводимого досудебного расследования по незаконному перемещению границ земельных участков, - сообщили в ведомстве.

Отмечено, что на сегодняшний день разъяснений от ДКНБ по вышеуказанным мероприятиям в адрес Госкорпорации не предоставлено.

В связи с этим, сообщаем, что за подробной информацией необходимо обращаться в вышеуказанные государственные органы.

26 сентября в Шымкенте в Центре обслуживания населения тушили пожар, возникший из-за короткого замыкания.