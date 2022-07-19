19 Июля 2022 21:52

КНБ продлило арест Кариму Масимову до 6 августа 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кариму Масимову и его заместителю продлили срок ареста до 6 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Сообщаем, что Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается расследование уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.175 ч.1, 179 ч.3, 218 ч.3 п.3, 362 ч.4 п.3, 366 ч.4 УК.

Сроки содержания под стражей продлены до семи месяцев - Масимову и Садыкулову до 06.08.22г., Ергожину до 13.08.22г.», - говорится в ответе на запрос МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, Карим Масимов водворен в изолятор временного содержания. В КНБ начали расследование по факту государственной измены.

6 января Карим Масимов освобожден от должности председателя КНБ РК.





Фото: kazakh-zerno.net