Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
КНБ продлило арест Кариму Масимову до 6 августа 2022 года
19 Июля 2022 21:52

КНБ продлило арест Кариму Масимову до 6 августа 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кариму Масимову и его заместителю продлили срок ареста до 6 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Сообщаем, что Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается расследование уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.175 ч.1, 179 ч.3, 218 ч.3 п.3, 362 ч.4 п.3, 366 ч.4 УК.

Сроки содержания под стражей продлены до семи месяцев - Масимову и Садыкулову до 06.08.22г., Ергожину до 13.08.22г.», - говорится в ответе на запрос МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, Карим Масимов водворен в изолятор временного содержания. В КНБ начали расследование по факту государственной измены.

6 января Карим Масимов освобожден от должности председателя КНБ РК.


Фото: kazakh-zerno.net
Новости по теме
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Владелец аттракциона, на котором в Атырау пострадали дети, берет вину на себя
Семь человек утонули с начала 2022 года в Мангистау
Автор:
Корреспондент

facebook.com

instagram.com
Читайте также
Пограничники предотвратили вывоз более 8 млн долларов США – КНБ РК
Трое сторонников запрещенной в РК организации «ДВК/Коше» осуждены в Шымкенте
Свыше 50 уголовных дел по январским событиям остаются на рассмотрении судов
Более 380 уголовных дел по январским событиям находятся в производстве следователей
Генпрокуратура пожаловалась на вмешательство в расследование январских событий
349 подозреваемых по делу о январских событиях находятся под стражей
Январские события: 32 уголовных дела находится у спецпрокуроров по актам терроризма
Восемьдесят три человека получили сроки за участие в январских событиях
Популярное
1 Разметка на асфальте рассмешила пользователей соцсетей в Атырау
2 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в шести городах РК
3 Принято официальное решение по титульному бою непобежденного чемпиона WBC из Казахстана
4 Подозреваемый в перевозке 17 кг марихуаны задержан в Атырауской области
5 1450 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив