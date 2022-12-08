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КНБ пресек деятельность крупной обнальной сети

8 Декабря 2022, 12:58
КНБ пресек деятельность крупной обнальной сети

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Комитета национальной безопасности РК сообщила о пресечении деятельности обнальной сети, передает МИА «Казинформ».

«В июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тыс. контрагентов. 5 декабря т.г. приговором суда Казыбекбийского района города Караганды все 20 фигурантов дела признаны виновными по ч.3 ст. 216, ч.3 28-245 УК РК и осуждены к различным срокам наказания», - сообщили в пресс-службе КНБ.

Как отметили в ведомстве, практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК.

«В целом, принятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране. Работа в данном направлении продолжается», - резюмировали в комитете.


Кадр из видео

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