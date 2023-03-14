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КНБ пресечена попытка ввоза в Казахстан 14 килограммов наркотиков

14 Марта 2023, 11:00
КНБ пресечена попытка ввоза в Казахстан 14 килограммов наркотиков Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности пресечена попытка ввоза в Республику Казахстан крупной партии наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

6 марта 2023 года в пункте пропуска «Жибек Жолы» на территории Сарыагашского района Туркестанской области пограничным нарядом остановлена автомашина под управлением иностранного гражданина.

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В ходе осмотра транспортного средства обнаружено около 14 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, сокрытых в топливном баке. Из них: 5 килограммов 290 граммов героина, 792 граммов опия и 5 килограммов 335 граммов гашиша, а также 1 килограмм 962 грамма синтетических наркотиков.

По данному факту материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по ч.3, ст.297 УК РК. Иная информация в интересах следствия в соответствии ст.201 УК РК разглашению не подлежит.

Мероприятия по пресечению каналов контрабанды наркотиков продолжаются в тесном взаимодействии с Главной транспортной Прокуратурой РК.


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